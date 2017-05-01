Melikgazi Belediyesinden Eğitime Destek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karacaoğlu Mahallesi'nde okul öncesi eğitim kurumu yapımı için arsa tahsisi yapıldığını bildirdi.



Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşların taleplerini hep olumlu değerlendirdiklerini belirtti.



Eğitimin dostu olduklarını, bunu da yatırım ve hizmetlerle kanıtladıklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Eğitime yapılan yatırımın geleceğin Türkiyesine yapıldığını biliyoruz. Bu açıdan gerek örgün eğitim gerek ise okul öncesi eğitim olsun hep hizmetteyiz. Anbar semtinde bizzat kreş binası yaparak hizmete sunduk. Şimdi de Karacaoğlu halkı için kreş yapılması için 2 bin 400 metrekarelik arsayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze tahsis ediyoruz. Çocuklarımız okul öncesi eğitimlerini burada alacaktır."