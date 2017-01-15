Melikgazi Belediyesinden "Donmuş Sebze ve Meyve" Uyarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sebze ve meyvelerin taşınması, depolanması veya satışı esnasında olabilecek don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.



Büyükkılıç yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 24 semt pazarı bulunduğunu, buraların zabıta denetiminde olduğunu belirtti.



Mevsim şartlarının ağır seyrettiğini, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğünü ifade eden Büyükkılıç, şu uyarılarda bulundu:



"Mevsim şartları gereği donmuş meyve ve sebzelere karşı dikkatli olmayız. Sonuç itibari ile bu ürünler şehir dışından özellikle gece taşımacılığı ile gelmektedir. Sebze ve meyvelerin taşınmasında, şehir içi naklinde, depolanmasında ve pazarlanmasında olabilecek don tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Zabıta birimimiz pazar yerlerinde donmuş sebze ve meyveye karşı gerekli denetimleri yapmaktadır. Özellikle turp, havuç, portakal ve mandalina gibi ürünler daha çok donmakta. Denetimlerde gözden kaçan donmuş sebze ve meyvelerin satışına maruz kalanlar veya tespit edenler en yakın yetkili kurumları aramalı. Bunun için Melikgazi Belediyesi Merkez ve Nöbetçi Zabıta merkezini 252 18 90 numaralı telefondan arayabilirler."