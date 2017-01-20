Melikgazi Belediyesi Teog'da Başarılı Olan Öğrencileri Ödüllendirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesindeki okullarda okuyan ve TEOG Sınavı'nda üstün başarı gösteren 8. Sınıf 50 öğrenciyi makamında kabul ederek hem tebrik etti hem de ödüllendirdi.



120 soruda 120 doğru cevap veren öğrenciyi, öğretmenlerini Başkanlık Çok Amaçlı Toplantı Salonunda misafir eden Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime büyük önem verdiklerini ve bu neden ile 11 ayrı okul yaparak ilçe halkının hizmetine sunduklarını söyledi.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir'inde iştirak ettiğini ziyarette Başkan Memduh Büyükkılıç, öğrencilere yarıyıl tatilinde boş zamanlarını değerlendirmeleri için kitap seti ve 120 soruda 120 doğru cevap ile bir zoru başaranlara ayrıca birer küçük altın hediye ederek başarıyı teşvik etti.



TEOG sınavının önemli bir sınav olduğunu ve bu öğrencilerin zoru başardıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:



"Eğitim ve Eğitimcinin dostu ve adresi Melikgazi Belediyesini gerçekleştirdiğimiz yatırım ve hizmetler ile her zaman deklare ediyoruz. Toplam 482 derslikli olmak üzere 11 ayrı okul inşa ederek eğitimin hizmetine sunduk. Bu çalışmalarımız eğitimin kalitesini artırmaktadır. Öğrencileri de olumlu etkilemektedir. Nitekim son yıllarda sınavlardaki başarı oranın yükselmesinde belediye çalışmaların büyük katkısı olmaktadır. TEOG Sınavı bir başarı ve derecelendirme sınavıdır ve bu açıdan çok önemlidir. Bu sınavın zorluğunu bilmekteyiz. Bu öğrencilerimiz ise bu zoru başaranlardır. Melikgazi ilçesinde TEOG sınavında 120 soruda 120 doğru cevaplayan 16 öğrencimiz ve 120 soruda 119 doğru cevaplayan 34 öğrencimiz diğer öğrencilere örnek olmuşlardır. Bize düşen görev başarıyı teşvik ve emeklerini karşılığı olarak ödüllendirmek ve daha iyi eğitim imkanları sunmaktadır. Öğrencilerimiz, eğitimcilerimizi ve ailelerini kutluyorum."



Başkan Memduh Büyükkılıç, program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ