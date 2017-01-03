Melikgazi Belediyesi'nden Ölçü ve Tartı Aletleri Hatırlatması

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından, periyodik olarak muayene yapılması gereken her türlü ölçü ve tartı aletlerine sahip işletme sahiplerinin 28 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadar dilekçe mahiyetindeki bildirimlerini vermelerini gerektiğini bildirdi.



3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununun 2. maddesine göre ölçü ve tartı aletleri için 2 yılda bir periyodik muayene yapılması gerektiği hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ticaret gereklerine ve kamu yararı açısından her türlü ölçü ve tartı aletlerinin kullanılabilirliğin sağlanması amacıyla bu tür cihazların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.



Ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında idari ve cezai işlem uygulanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Ocak ve Şubat aylarında yapılması zorunlu olan ölçü aletlerinin muayenesi için Melikgazi Belediyesi'nin ölçü ve ayar memurluğuna başvuruda bulunulması gerekmektedir. Tartı ağırlıklarının her birinden, el terazileri, normal masa terazileri, otomatik terazileri, elektronik terazileri, kantar ve basküllerde bu kapsamda olup, 28 Şubat'a kadar yaptırmaları gerekmektedir. Melikgazi'ye bağlı grup merkezi ölçü ayar memurluğu tarafından damgalanamayan ve herhangi bir nedenle damga yaptırmayan esnaflara yasa gereği ceza uygulanacaktır. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesi gereğince damgası kopmuş bozulmuş damga süresi dolmuş ölçü ve tartı aletleri kullananlara da cezai işlem uygulanması zorunludur. Kişi ve kuruluşların cezai duruma düşmemeleri için belirtilen süre içinde müracaat sahibinin kimlik bilgileri, adres bilgileri, tartı ve ölçü aletinin cinsi, çekeri, markası, seri numarasının yer aldığı beyannamelerini mutlaka vermeleri gerekmektedir." - KAYSERİ