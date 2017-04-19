Melikgazi Belediyesi Jandarma Mektebi'ni Onarıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Nazım Bey Mahallesinde yer alan ve Kayseri kültür yapıları içinde nadir sivil eserlerden biri olan ve Jandarma Konağı olarak bilinen yapının aslına uygun olarak onarılıp hizmete sunulacağını bildirdi.



Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılında tarihi mekanların günümüz hizmetine kazandırılması çalışmasının Anadolu Kültür Mirası adına çok önemli olduğunu ve bir bakıma Anadolu'nun tapusu niteliğindeki bu eserlerin yeniden hayat bulacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirilecek çalışma ile aslına uygun olarak onarılacağını belirtti.



Gelecek kuşaklara emanet edilecek



19. yy başlarında yapılan Jandarma mektebinin çok amaçlı kullanıldığını ancak günümüz itibari ile harabe bir yapı görünümünde bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şehrimizin en kıymetli tarihi kamu yapılarından biri olan ve mülkiyet sorunları nedeniyle zamanında müdahale edilemediği için yok olmaya yüz tutmuş Jandarma Mektebi'nde, kamulaştırma işlemlerimizin ardından başlattığımız restorasyon faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl yapılan çalışmalar ile yapının statik olarak ayakta durabilmesi için gerekli destek sağlandı. Gerekli tüm fiziki analizler gerçekleştirildi. Artık numaralandırarak söktüğümüz her taş yerine dizilmeye başlandı. Adına türkü bile yapılmış olan bu kıymetli yapının 2017 yılı içerisinde restorasyonu tamamlanarak hizmete açılacaktır." - KAYSERİ