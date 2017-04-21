Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi'nden Dilek Ağacı Projesi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince 'DELİK AĞAÇI PROJESİ' etkinliği ile anaokulu öğrencilerine 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında hediye verildiğini söyledi.



Sosyal Belediyecilik Çalışması



23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği kapsamında 'DİLEK AĞACI PROJİ' düzenlendiğini ve ana sınıfı öğrencilerine hangi oyuncağın olmasını dilersin, sorusu yönelttiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi Çocuk meclisi Üyelerince düzenlenen her etkinlik ile kamuoyu oluşturulmaktadır. Bu etkinlikler ile kamuoyu bilinçlendirilmekte ve bilgilendirilmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında anasınıfı öğrencilerden istedikleri oyuncak sorusu sorulmuş ve bu dilekleri yerine getirilerek istenilen oyuncaklar kendilerine hediye edilmiştir. Sonuç itibari ile anasınıfındaki çocuklar mutlu edilmişlerdir. Çocuk Meclisi Üyelerini bu ulvi davranışlarından ve projelerinden dolayı kutluyorum" dedi.



Davranışlarından ve Projelerinden Dolayı Kutluyorum



Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Öğrencileri'nin "DİLEK AĞACI PROJESİ" kapsamında Eskişehir Bölgesi Osmanlı Mahallesindeki Ahmet Hilmi Güçlü Ana Okulu öğrencilerini ziyaret ederek 70 öğrenciye hediye verdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, aslında DİLEK AĞACI PROJESİ kapsamında yapılan çalışmanın sosyal bir proje olduğunu ve sosyal belediyecilik çalışmasının yerine getirildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ