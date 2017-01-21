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Melihat Gülses Konseri
Hilmi Yıldız Konseri
Mahmut Polat Konseri
Melihat Gülses Konseri
21 Ocak 2017 Cumartesi 19:05
Melihat Gülses Konseri etkinliği 2017-01-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Melihat Gülses Konseri etkinliği 2017-01-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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