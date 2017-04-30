Melihat Gülses
Melihat Gülses, 30 Nisan'da CRR Konser Salonu'nda sevenleriyle olacak.
Melihat Gülses, 30 Nisan'da CRR Konser Salonu'nda sevenleriyle olacak.
"Bir konser geleneğini tekrar yaşatmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İstanbul'da Pazar Konserleri" başlığı altında sanatseverleri ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla buluşturuyor. Gündüz gerçekleşen konserlerin bu ayki ikinci konuğu Melihat Gülses.
1958 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk müzik eğitimini babası Ahmet Tahir Köseoğlu'ndan alan Melihat Gülses, 1976'da girdiği İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi(Şan) bölümünü 1984 yılında bitirdi. Ses rengi soprano olan Gülses konservatuarda Alaeddin Yavaşca, Bekir Sıtkı Sezgin, Tülün Korman, Tülin Yakarçelik, Nurten Erpek, Güher Güney, Güzin Gürel gibi hocalar ile çalıştı. Ayrıca Radife Erten ve Yesari Asım Arsoy'dan istifade etti. 1985 yılında ilk solo konserini veren Melihat Gülses 1983 yılından itibaren TRT'de solo programlar yapmaya başladı. Yurt dışında ilk konserini 1991 yılında veren Melihat Gülses yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı konserler verip 2004 yılında Selanik, 2005 yılında Beyrut Konservatuvarlarında master class dersler ve konser verip 2005 yılında Londra'da The Helenic Centre'de Byzantine Festival in London kapsamında tertip edilen "1.Uluslararası Ses(Vokal) toplantısında ülkemizi temsil etti."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : CRR Konser Salonu
Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.
Başlangıç Saati : 30.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Melihat Gülses
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır