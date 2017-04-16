Melih Gökçek: Vurur Yüze İfadesi 'Evet' Çıkacak İnşallah Birtanesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sandıkların kapanmasına dakikalar kala Twitter hesabından bir video yayınladı.

Videoyu çeken Osman Gökçek, "Baba sandığa gittik "Evet" oylarımızı kullandık ne düşünüyorsunuz?" sorusunu soruyor.

"VURUR YÜZE İFADESİ"

Melih Gökçek ise bu soruya, "Vurur yüze ifadesi "Evet" çıkacak İnşallah birtanesi. Anlaşıldı mı?" diyerek cevap veriyor.

Kaynak: Haberler.com