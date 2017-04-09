Melih Gökçek'ten Hüsnü Bozkurt Paylaşımı: İzmir Seni Bekliyor Sıkıyorsa Gelsene

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda bugün İzmir'de düzenlenen "Evet" mitinginden fotoğraflar yayınladı.

İZMİR'DEN DENİZE DÖKMEKLE TEHDİT EDEN HÜSNÜ BOZKURT'A MESAJ

Kalabalığın fotoğrafını paylaşan Melih Gökçek, referandumda "Evet" oyu verecekleri İzmir'den denize dökmekle tehdit eden CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a mesaj gönderdi.

"İZMİR SENİ BEKLİYOR SIKIYORSA GELSENE"

Melih Gökçek paylaşımında, "Hüsnü Bozkurt bak İzmir seni bekliyor sıkıyorsa gelsene... Hadi bizi denize döksene tükürükle boğarız seni artist." ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com