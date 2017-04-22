Melih Gökçek'ten Deniz Baykal Tweeti: Siz Hala Stadda Mısınız?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Cumhurbaşkanım maç henüz bitmedi" diyen CHP milletvekili Deniz Baykal için Twitter'dan paylaşım yaptı.

"SİZ HALA STADDA MISINIZ?"

Melih Gökçek tweetinde, "Baykal "maç bitmedi" demiş. Siz kendinizi halâ hakem mi sanıyorsunuz? Maç bitti. Trübünler dağıldı. Herkes evine gitti. Siz hala stadda mısınız?" ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in tweeti:



Kaynak: Haberler.com