Melih Gökçek Tartışmalara Yanıt Verdi : Oyum azalmadı, arttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadaki Ankara'da oy azalmasına ilişkin tartışmalara twitter hesabından yaptığı açıklamada, Oylarının azalmadığını aksine arttığını belirtti.

''ARTİSTLİK YAPMAYA GEREK YOK''

Gökçek twitter hesabında şu ifadeleri kullandı, ''Benim yerel seçimde aldığım oyla bu seçim arasında 4 puan artış var. Neyin çanı çalıyor, artistliğe gerek yok, oylarda gram gerileme yok''

''SEN NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUN ?''

Sosyal medyadan bir takipçisinin, ''Ankara bu seçimde sana hayır dedi, sen neyin kafasını yaşıyorsun'' mesajına cevap veren Gökçek, ''Gezi zekalı arkadaşım, yerel seçimde 44.9 almışken şimdi oylar48.85'e çıkmış. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Oy artmış mı evet, gerileyen ne'' yazdı.