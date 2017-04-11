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Melih Gökçek Selçuk Dereli'yi Yerin Dibine Soktu
Melih Gökçek Selçuk Dereli'yi Yerin Dibine Soktu
Melih Gökçek Selçuk Dereli'yi yerin dibine soktu.
11 Nisan 2017 Salı 02:14
Melih Gökçek
Selçuk Dereli
'yi yerin dibine soktu...
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Ankara Belediye Başkanı
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İ.Melih Gökçek
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Selçuk Dereli
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Melih Gökçek
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Dereli
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