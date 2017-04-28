Melih Gökçek: Pazarda O Fiyatlar Düşecek

Sebze ve meyve fiyatlarının önlenemez yükselişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i harekete geçirmişti.

Melih Gökçek: Pazarda O Fiyatlar Düşecek

Sebze ve meyve fiyatlarının önlenemez yükselişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i harekete geçirmişti. Gökçek, tanzim satış mağzalarının açılacağını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gökçek, çok konuşulan o projeyi Beyaz Haber'e anlattı. Gökçek, verdiği süre içerisinde pazarda fiyatlar düşmezse Ankaraşıların görmediği fiyatları göreceğini söyledi....

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