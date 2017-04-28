Melih Gökçek: Pazarda O Fiyatlar Düşecek
Sebze ve meyve fiyatlarının önlenemez yükselişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i harekete geçirmişti.
Sebze ve meyve fiyatlarının önlenemez yükselişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i harekete geçirmişti. Gökçek, tanzim satış mağzalarının açılacağını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gökçek, çok konuşulan o projeyi Beyaz Haber'e anlattı. Gökçek, verdiği süre içerisinde pazarda fiyatlar düşmezse Ankaraşıların görmediği fiyatları göreceğini söyledi....