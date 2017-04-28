Melih Gökçek ile Ahmet Hakan Bu Sefer Takım Elbise İçin Kapıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve gazeteci-yazar Ahmet Hakan, referandum sonuçlarıyla ilgili olarak iddiaya girmişti.

AHMET HAKAN KÖŞESİNDEN SİTEM ETTİ

Yüzde 54'ün altında "Evet" çıkacağını söyleyerek iddiayı kazanan Ahmet Hakan köşe yazısında Melih Gökçek'in hala takım elbisesini almadığını yazdı.

Gökçek bunun üzerine yaptığı bir paylaşımla takipçilerini güldürürken Ahmet Hakan'ı kızdırdı. Melih Gökçek Twitter'dan yaptığı paylaşımında rengarenk takım elbiseleri yayınladı ve "Ahmet Hakan sen hangisini istersin?" diye sorarak dalga geçti.

İşte Melih Gökçek'in o tweeti:





Kaynak: Haberler.com