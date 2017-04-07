Melih Gökçek: Hayır Diyen Anketçiler Evet Döndü

Melih Gökçek: Hayır diyen anketçiler evet döndü.

Melih Gökçek: Hayır diyen anketçiler evet döndü...

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Ankara Belediye Başkanı, İ.Melih Gökçek, Melih Gökçek
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