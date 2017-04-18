Melih Gökçek: Gezi Olaylarının Arkasında Soros Var Demiştim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabında paylaştığı yahudi spekülatör Soros ile ilgili haberin üzerinde, Gezi olaylarının arkasında Soros'un olduğunu daha önce söylediğini ve Soros'un Türkiye'ye geldiğinde kendisinin de bunu itiraf ettiğini belirtti.

' 'TÜRKİYE'YE GELDİ VE İTİRAF ETTİ''

Melih Gökçek paylaştığı haberin üzerinde, ''Gezi olayları boyunca bu işin arkasında Soros var diye tv tv dolaştım. Soros Türkiye'ye geldi ve itiraf etti...'' ifadelerini kullandı.

Gökçek'in paylaştığı haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yahudi spekülatör Soros ile bağlantısının bulunduğu da iddia ediliyor.

''ŞU GÜNLERDE GELMESİ TESADÜF OLAMAZ''

Yorumlarına devam eden Gökçek, ''Soros'un şu günlerde gelmesi tesadüf olamaz... Yeni Gezi organizesi için gelmiş olması en muhtemel ihtimal'' dedi.

' 'TÜRKİYE'DE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ, KAMUOYU ÖĞRENMELİ''

Gökçek, '' Soros Türkiye'de kimlerle ne görüştü? Mutlaka kamuoyu öğrenmeli'' dedi.