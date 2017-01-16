Melih Gökçek FETÖ'nün Kitabını Yazacak

Bugün Meclis 15 Temmuz Araştırma Komisyonuna yazılı ifade veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, akşam saatlerinde de twitter'dan açıklamalar yaptı.

Verdiği ifadenin medyada haber yapılırken eksik görüldüğünü belirten Gökçek, FETÖ ile CHP arasındaki ilişkilere dair ifadelerinin gündeme getirilmediğini iddia etti.

"KİTAP ÇOK YAKINDA ÇIKIYOR"

Bu konunun üzerinde özellikle durulması gerektiğini söyleyen Gökçek takipçilerine çok yakında bu konuda hazırlanmış bir kitabın da piyasaya çıkacağını duyurdu.

İşte Melih Gökçek'in açıklamaları:

Hürriyet benim darbe komisyonuna verdiğim bilgileri haber yapmış... Ama en önemli konu haberde yok... FETÖ CHP ilişkileri... FETÖ CHP ilişkileri tarihe düşen not. Ve mutlaka feto dava dosyalarına girmelidir.

Çok yakında kitap olarak kitapçılarda bulabilirsiniz . Kitaptaki her belge ezber bozacak.

Feto'nun CHP'yi nasıl etki altına aldığını,kk'nın tutarsız davranışlarını kitabı okuyunca anlayacaksınız. Bazı gezi zekalılar, benim zamanında feto lehinde söylediğim bir ifadeleri atıyor.. Ben bu sözleri inkâr etmedim ki. Önemli olan ihaneti tespit ettikten sonra onlarla mücadele etmektir.

Darbe teşebbüsünde vatandaşı ilk anda sokağa davet eden (23.03) benim...bütün belediyeyi araçları,gereçleri ve personeli ile sokağa döken benim. Onun için geçmişi söyleyip beşparalık olmayın...