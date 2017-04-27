Melih Gökçek'ten Esnafa: Fiyatları Düşürün, Yoksa Önlem Alırız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların yüksek sebze - meyve fiyatlarından şikayetçi olduğunu belirterek esnafa uyarılarda bulundu. Gökçek esnafa yönelik, ''Bir hafta müsaade ediyoruz, fiyatlar düşmezse her ilçede bir sebze meyve tanzim satış mağazası açacağız'' ifadelerini kullandı.

İşte Gökçek'in O Tweetleri;

Melih Gökçek, meyve - sebze fiyatlarına karşı alınacak önlem için anket hazırlayarak, takipçilerinin oylamasına sundu.