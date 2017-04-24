Melih Gökçek, Deniz Baykal'ı Twitter'dan Eleştirdi
Ankara BŞB Başkanı Melik Gökçek, Deniz Baykal'ın referandum sonrası açıklamasında ''maç bitmedi'' mesajına yönelik ''maç bitti, tribünler dağıldı, siz hala stadda mısınız?'' cevabını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Deniz Baykal'ın referandum sonrası ''maç bitmedi' şeklindeki açıklamasına ilişkin Twitter hesabından, '' Baykal, 'maç bitmedi' demiş, siz kendinizi hala hakem mi sanıyorsunuz? Maç bitti, tribünler dağıldı, herkes evine gitti. Siz hala stadda mısınız?'' diyerek cevap verdi.
İşte Melih Gökçek'in O Tweet'i;