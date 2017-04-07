SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Melih Gökçek: Birileri Baykal İçin İşaret Fişeği Yaktı
Melih Gökçek: Birileri Baykal İçin İşaret Fişeği Yaktı
Melih Gökçek: Birileri Baykal için işaret fişeği yaktı.
7 Nisan 2017 Cuma 23:44
Melih Gökçek
: Birileri Baykal için işaret fişeği yaktı...
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Yaşam
»
Haber
[9473750] DailyMotion.com
Ankara Belediye Başkanı
,
İ.Melih Gökçek
,
Melih Gökçek
3
7
17
sponsored ads
"Beni de kovun" diyen Mesut Komiser'in akıbeti belli oldu!
ABD'nin Suriye saldırısının maliyeti dudak uçuklattı
Karı-koca bir olup, kızlarını taciz eden adamı öldürdü
Türk devi resmen Hintlilere satıldı
Esad'ın SSCB'den kalma kimyasal silah varilleri görüntülendi
Erdoğan: Komşumuz batmış, bitmiş ama ona bizden çok not veriyorlar
"Nusret" referandum çağrısına damgasını vurdu
MİT'i ele geçirme planı! Bütün oyunu Fidan'ın üstüne kurmuşlar
Dev spor kanalından kara haber geldi
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Süper Dünya
Geçmişte Türkiye'yi sarsan isimlerin hepsi Bylock'çu çıktı
Böylesi binde bir olur! Hamile ineğin karnından ameliyatla alındı
Müebbetlik mahkum Ceylan'ın evinde yakalandı!
Dünya devi isteyince açıklama gecikmedi
Kızılordu'dan facia sonrası İstanbul'a büyük jest
Fenerbahçe'nin kalbini istiyor
Kimyasal saldırının simge ismi Erdoğan'ı alnından öptü
Otel odasında kan donduran olay
Adnan Hoca, dansıyla kedicikleri coşturdu!
Avrupa'da Türkler oy kullanmaya böyle gitti
Azeri oyuncudan Erdoğan'ı mest edecek "evet" tahmini
Kürtçe notla paylaştığı yeni imajını görenler, gözlerine inanamadı
Efsane kaptanın sabrı taştı: Artık yeter
CHP Milletvekili Özkan'dan polise ağır hakaretler: Defol hadi it
"Nişanlım 50 bin euromu aldı" diye ortalığı ayağa kaldırdı
Gerilim tırmanıyor! ABD'ye karşı Rusya'dan jet adım
Daçka 'imkansız' denileni başardı!
ABD'nin Suriye'yi vurması İran'ı çok kızdırdı
Galatasaraylı futbolcuyu 12 dakikada sildi
Fatmagül'ün Hint versiyonu çekildi! Tecavüz sahnesi ilginç
Ünlü iş adamı silahlı saldırıya uğradı!
Galatasaray'a UEFA'dan müjde geldi
Saldırının ardından Suriye'den tansiyonu düşürecek açıklama
Büyük şüphe: ABD, boş üssü mü vurdu
Kapıları çarpıp çıkan Rumlar geri adım attı
Skandalda son perde! Damat adayı, gelin adayını dövüyor
Çok konuşulan Türk dizisinin izlenme rakamı belli oldu
Atatürk'ün sevdiği türkü çalındı, tüyler diken diken oldu
Brezilyalı model, sütyenini çıkarıp deklanşöre bastırdı
ABD, Suriye'ye füze yağdırdı, Rusya dalga geçer gibi açıklama yaptı
ABD'nin vurduğu üsten en net fotoğraf: Savaş uçakları paramparça
Son ölüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Yolu kapatıp protesto ettiler
Eski dost geri geliyor! Görüşmeler başladı
Para bulunmayan ülkede düğün takılarını kredi kartıyla ödeme dönemi
Gözde damat adayı bardağı taşırınca resti çekti
Yaşça büyük sevgiliden şaşırtan çıkış: Allah katında evliyiz
ABD'de "Dev Dalga" alarmı!
Doktora götürdükleri bahçıvan yolda hayatını kaybetti
Lyon'dan Beşiktaş'a referandum ayarı
Küçük kızın yanağından makas alan zanlı, cinsel tacizden tutuklandı