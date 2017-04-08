Melih Gökçek: Adil Öksüz'ün Yaşadığına İnanıyorum

Melih Gökçek: Adil Öksüz'ün yaşadığına inanıyorum.

Melih Gökçek: Adil Öksüz'ün yaşadığına inanıyorum...

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ankara Belediye Başkanı, İ.Melih Gökçek, Melih Gökçek
5
sponsored ads