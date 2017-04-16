Ankara'yı Kaybeden Gökçek: 100 Beklerken 95 Alan Öğrenciler Gibiyim

Referandumdan önceki gün Twitter'dan yaptığı paylaşımında Ankara'da %58, Türkiye'de %60 Evet çıkacağını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oranları doğru tutturamadı. Ankara'da Hayır oyu %51,1 ile önde çıktı.

"100 BEKLERKEN 95 ALAN ÖĞRENCİLER GİBİYİM"

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'dan paylaşım yapan Melih Gökçek, "Şu anda psikolojim şu 100 beklerken 95 alan öğrenciler gibiyim yani sınıfı geçtik." ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in paylaşımları:



Kaynak: Haberler.com