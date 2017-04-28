Melenchon'dan İlk Tur Sonrası İlk Açıklama

Fransa'da 23 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda elenen aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon, ikinci tur için hiçbir adayı desteklemediği mesajını verdi.



Melenchon, cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunun ardından ilk kez ikinci tur oylamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Sosyal medya hesabından görüntülü mesaj ile seçmenlerine seslenen Melenchon, "Gidip oyumu kullanacağım. Hangi adaya oy vereceğimi söylemiyorum fakat kime oy vereceğimi bilmek için kahin olmak gerekmez." şeklinde konuştu. "İçinizde benim Ulusal Cephe (FN) partisine oy vermeyeceğim konusunda şüphesi olan var mı?" sorusunu yönelten Melenchon, bunu herkesin bildiğini belirterek, aynı zamanda liberal aday Emmanuel Macron'un programına da destek vermediğini söyledi.



Melenchon'un "Boyun Eğmeyen Fransa" hareketi taraftarlarına yönelik bu konuşmadan sonra aşırı sol liderin, seçmenlerine "Beyaz oy" çağrısında bulunduğu yorumları yapıldı. Fransa'da beyaz oy, geçersiz oydan farklı olarak sayılıyor ve mevcut adayları veya sistemi protesto anlamına geliyor. Seçmenin sandığa gidip sunulan herhangi bir adayı desteklemediği, buna rağmen demokratik hakkının savunucusu olduğunu gösteriyor.



Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, bugün Melenchon'un taraftarlarına hitaben yayımladığı mesajda Emmanuel Macron'a karşı cephe oluşturma çağrısı yapmıştı.



23 Nisan'daki seçimin ilk turunda Melenchon oyların yüzde 19,58'ini alarak ikinci tura çıkamamıştı. Oyların yüzde 24,01'ini alan Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan Le Pen ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.



Melenchon, diğer adayların aksine ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine dair şimdiye kadar açıklama yapmamış, taraftarlarıyla görüştükten sonra bir açıklama yapacağını söylemişti.



Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.