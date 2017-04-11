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Meleklerin Yatırımları Kanatlandı
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Meleklerin Yatırımları Kanatlandı

Türkiye'de melek yatırımcıların ve girişim fonlarının sayısı giderek artarken, girişimlere yapılan yatırımlar katlanarak büyüyor.

Meleklerin Yatırımları Kanatlandı

Türkiye'de melek yatırımcıların ve girişim fonlarının sayısı giderek artarken, girişimlere yapılan yatırımlar katlanarak büyüyor. Girişimlere, 2015 yılında 36 milyon dolar yatırım yapılırken, 2016 yılında bu rakam neredeyse ikiye katlanarak 67 milyon doları aştı.

Kaynak: Dunya.com

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