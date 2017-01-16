Melek Yatırımcılıkta Yeni Dönem: "Dijital Melek Yatırımcılık"

Girişimlerin büyümesi, gelişmesi ve sürdürülebilir olmasında önemli bir rol oynayan melek yatırımcılık, dijital pazarlamanın yükselişe geçmesi ile birlikte 'dijital melek yatırımcılık' adıyla girişimlerin dijital dünyada varlığını sürdürebilmesine katkı sağlıyor.



Arama motoru optimizasyonu konusunda çözümler sunan Webtures tarafından hayata geçirilen dijital melek yatırımcılık, dijital dünyada yüksek potansiyelli ve sürdürülebilir girişimleri dijital pazarlamanın her alanında desteklemeyi hedefliyor. Dijital melek yatırımcılık kapsamında gelen başvurulardan seçilen girişim fikirleri veya projelere hiçbir hisse talebi olmadan yapılacak dijital pazarlama yatırımı kapsamda SEO, UX, Sosyal Medya ve Adwords gibi pazarlama kabiliyetleri ile birlikte projenin alanında lider konuma gelmesi için destek verilecek.



Proje başına 50 bin TL yatırım



Proje hakkında bilgi veren Webtures CEO'su Kaan Gülten, "Proje ve fikirler ne kadar mükemmel olsalar da pazarlanmadıkları sürece hedefe ulaşamadığı bilinen bir gerçek. Hiçbir bedel veya pay istemeden girişimlere dijital melek yatırımcılık kapsamında yatırım yapıyoruz. Proje başına belirlediğimiz 50 bin TL'lik bir yatırım sürecini SEO, Adwords, Sosyal Medya Yönetimi ve Pazarlaması, Mailing, UX, Growth Hacking ve gerekmesi halinde proje alt yapısının geliştirilmesi konusunda kullanacağız. Başvuru kabullerinden sonra, girişim ve projelerin hedef kitleye ne tür bir fayda sağladıklarına ve bu projelerin girişimcilerin bu alandaki yetkinliklerinin projeyi ne sürdürülebilir kılabildiğine odaklanarak elemeden geçirilecek. Sonrasında bazı testlere tabi tutarak ikinci bir değerlendirme yapılacak. Son aşamada jüri sunumundan geçen 3 projeye hangi alanda uygun bir pazarlama ile hedefe ulaşacağını planlayarak dijital pazarlama yatırım sürecini başlatacağız" dedi.



Projenin girişimciler için avantajları



Dijital Melek Yatırımcılık kapsamında yatırım almaya hak kazanan projeler, tüm dijital kanallardaki deneyimleri en yetkin şekilde kullanmanın yanı sıra profesyonel mentorluk desteği de alabilecek.



Girişimciler, network üzerinden bireysel olarak projelerinin pazarlama faaliyetlerini yürütebilecek, Kartal ve Tuzla'daki ofisleri ihtiyaca göre kullanabilecek ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için ikinci tur yatırım değerlendirmesine tabi tutulması gibi imkanlardan da faydalanabilecek.



Yatırım sürecinde başvurular dahil hiçbir aşamada herhangi bir bedel talep edilmiyor ve projeden bir hisse talebinde de bulunulmuyor. Sadece projelerde sağlanan başarı hikayeleri ve tüm istatistiklerin kullanım hakkı talep ediliyor. Bu sebeple projenin planlanan yatırım süreci tamamlanmadan satışı kısıtlanıyor. - İSTANBUL