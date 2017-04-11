Pazartesi akşamlarının zirvedeki dizisi 'İçerde'nin dün akşam ekrana gelen bölümü AB'de 9,15 izlenme oranı (rating), 20,05 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 8,91 izlenme oranı (rating), 18,21 izlenme payı (share) ile nefes nefese izlendi. #enbüyüksır etiketi ile ise 23.087 tweet atılırken, Twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 15 dakika, Dünyada ise 4 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

Bölümün başladığı andan itibaren izleyiciler ekrana kilitlendi ve "Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu kim öğrenecek?" sorusunun cevabını merakla bekledi. Heyecanın doruk noktasına ulaştığı final sahnesinde öldüğünü sandığı Coşkun'la yüzleşen Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğrendi. Sarp ile Coşkun'un telefon konuşmasına tanık olduktan sonra onun Sarp'tan ne istediğini öğrenmek için elinde silahla Coşkun'un karşısına çıkan Melek, bu sarsıcı gerçekle hayatının şokunu yaşadı. Dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde, 'Melek, bu gerçeği iki kardeşle paylaşacak mı?' sorusunun cevabı merakla beklenecek.