Melbourne'da Bir Otomobil Yayaların Arasına Daldı: En Az 3 Ölü, 20 Yaralı





Avustralya'nın Melbourne kentindeki işlek bir caddede bir otomobilin yayalara çarpması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Otomobilin sürücüsü gözaltına aldı, bölge trafiğe kapatıldı.



Polis sürücünün aracı kasten yayaların üzerine sürdüğünü ancak olayın terör saldırısı olmadığını belirtti: "Bu olayın Southern Metro bölgesinde daha önce yaşanan bir bıçaklama olayıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Saldırgan gözaltında, şu anda halkı için başka bir tehdit teşkil etmiyor. Şu anda halktan şehir merkezini kullanmamasını istiyoruz, olay yerini açmak gerçekten uzun zaman alacak."



Hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay akıllara Fransa'nın Nice kentinde ve Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen terör saldırılarını getirdi.



Melbourne şu anda sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ev sahipliği yapıyor ve etkinlik için kentte binlerce turist bulunuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: daldı: Melbourneda Avustralya Ölüm yayaların ölü Trafik kazası Araba arasına bir yaralı otomobil Gepost: 20 januari 2017