Melania Trump Elini Kalbine Götürmeyen Trump'ı Dürterek Uyardı

Paskalya tavşanıyla birlikte Beyaz Saray balkonuna çıkan ABD Başkanı Trump'a, ulusal marş başladığında elini kalbine götürmesi gerektiğini Slovenya asıllı eşi hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Beyaz Saray'daki ilk Paskalya Yortusu'na ev sahipliğini yaptı.

TRUMP'IN UNUTKANLIĞI DAMGA VURDU

Melania Trump'ın, First Lady olarak düzenlediği en önemli etkinlik olan Paskalya kutlamalarına Trump'ın 'unutkanlığı' damga vurdu.

ELİNİ KALBİNİN ÜZERİNE GÖTÜRMEDİ

Paskalya tavşanıyla birlikte ABD ulusal marşının okunması için Beyaz Saray balkonundaki yerini alan Trump, diğer ABD'lilerden farklı olarak, marş başlayınca elini kalbinin üzerine götürmedi.Trump'ın bu hatasını fark eden Trump, eşini 'kolundan dürterek' uyarmak zorunda kaldı.

CANLI YAYINDA YAKALANDI

ABD televizyonları tarafından canlı yayınlanan görüntülerde, Trump'ın aksine eşi Melania ve oğlu Barron'ın halihazırda bu saygı ifadesini yaptığı görülüyordu. Oysa ki Melania Trump, Slovenya'da doğmuştu ve ABD vatandaşlığı almaya evlendikten sonra hak kazanmıştı.