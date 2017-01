Melania Trump Bosnalı Ayakkabı Ustasını ABD'ye Davet Etti

Amerika'nın yeni 'first lady'si Melania Trump, 20 Ocak'ta düzenlenecek olan başkanlık devir teslim törenine yıllardır müşterisi olduğu Bosnalı ayakkabı ustası Marinko Umicevic'i de çağırdı. Bu davetten dolayı oldukça memnun olan Uminevic, şimdi eski manken Melania Trump için özel bir hediye hazırlıyor.



Marinko Umicevic, Bosnalı Ayakkabı Ustası: "Şimdi büyük bir sorunla karşı karşıyayım. Melania'ya nasıl bir hediye vermem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Melania'ya çok özel bir şey sunmalıyım. Kendilerine birini daha getirtebilir miyim diye sordum çünkü Başkan Milorad Dodik'i de davet etmek istediğimi söyledim. Şimdi karım bu işe çok sinirlendi. Beni niye davet etmedin diye. Artık gömleklerimi ütülemek istemiyor. Şimdi Amerika'ya uçak bileti almam gerekiyor. Bu hiç de kolay değil. Otobüse binip oraya gidemezsiniz."



Fashion Designers Lining up to Dress Melania for the Inauguration https: //t.co/nNxGuDePL0 #maga #trumptrain #trump2016— TruthFeed News (@TruthFeedNews) January 9, 2017



Marinko Umicevic sahibi olduğu Bema markasıyla daha önce Ağustos ayında seçim kampanyası döneminde de Melania Trump'a iki çift ayakkabı tasarlamıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: etti ABD Trump ayakkabı ustasını Donald Trump Moda davet Beyaz Saray Melania Bosnalı ABDye Bosna Hersek Gepost: 13 januari 2017