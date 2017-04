Melania Trump'a 'Eskort' Diyen Daily Mail'e Milyon Dolarlık Ceza

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'tan, 1990'larda eskortluk yaptığını iddia eden makale nedeniyle özür diledi ve First Lady'ye tazminat ödemeyi kabul etti.





İngiltere'nin en çok satan ikinci gazetesi olan Daily Mail, ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın modellik kariyeri esnasında eskortluk yaptığı iddialarını gündeme getirmişti.



Makalede, iddialar için kanıt olmadığı ve Trump'ın sözcüsü ile çalıştığı modellik ajansının sahibi Paolo Zampolli'nin iddiaları yalanladığı bilgilerine de yer verilmişti.



Tabloid Daily Mail gazetesini bünyesinde bulunduran şirketler grubunun avukatı Catrin Evans, "Sanık bugün kamuoyu önünde yanlış anlamaları ortadan kaldırmak, davacıda yaratmış olabileceği sıkıntı ve utanma için özür dilemek için burada bulunuyor" dedi.





Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın ardından Melania Trump özrü ve tazminatı kabul ettiğini açıkladı.



'First Lady'nin onurunu zedelediler'



Ödenecek tazminatın miktarı açıklanmasa da, Press Association haber ajansı tazminatın 3 milyon doların altında olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.



Melania Trump'ın avukatı John Kelly, Daily Mail'in hem baskı hem internet versiyonunda Ağustos ayında yayımlanan makalede "yanlış ve karalayıcı iddialar olduğunu" söyledi.



Kelly "Makale profesyonel model olarak sürdürdüğü işinin doğasını sorguladı ve modellikten başka hizmetlerde bulunduğuna ilişkin iddiaları yeniden yayımladı" dedi.



Kelly iddialar "davacının haysiyet ve onurunda derin yaralar açtı" ifadelerini de kullandı.



Melania Trump'ın avukatları Daily Mail gazetesine Eylül ayında 150 milyon dolar (yaklaşık 551 milyon Türk Lirası) tazminat talebiyle dava açmıştı.



Gazete Eylül ayında bir tekzip yayımlayarak makalenin "iddiaların doğru olduğunu öne sürmediğini" savunmuştu.



ABD'nin First Lady'si, Şubat ayında mahkemeye sunduğu belgelerde gazetenin iddiaları nedeniyle şirketinin milyonlarca dolar kayba uğradığını söylemişti.



Makale, ABD seçim kampanyası sırasında yayımlanmıştı.