Mel-Mek Etüd Merkezindeki Öğrencilerin Teog'daki Büyük Başarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Etüt Merkezinde 8'inci sınıfta okuyan 765 öğrencinin Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı kapsamında yapılan ilk sınavda büyük başarı gösterdiklerini söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan TEOG sınavında, Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren MEL-MEK etüt merkezlerinde 8'inci sınıf öğrencilerinin başarısı yüzde 98 olarak ölçüldü.



Azim ve şevkle çalıştılar ve başardılar



Deneyimli öğretmenler gözetiminde verilen eğitimin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Başkan Büyükılıç, "Belediye olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak eğitim faaliyetlerimizin sürdürüldüğü Melikgazi Belediyesi Etüt Merkezi öğrencilerimizin başarısı bizleri çok mutlu etti. TEOG sonuçlarına göre öğrencilerimizin iyi sonuç olması bizleri de mutlu etti. Bu başarıdan dolayı hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi kutluyorum. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde her mahalleye etüt merkezleri açarak bu eğitim faaliyetlerimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ