Mektebim Trabzon Ortahisar Kampüsü tanıtım toplantısı

Mektebim Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko: "Özel okulculuk dünyada çok hızlı büyüme trendine girdi"

"Eğitim sektöründeki bu dönüşümün benzeri sağlık sektöründe yaşadık"



TRABZON - 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına start verecek olan Mektebim Trabzon Ortahisar Kampüsü'nün tanıtım toplantısı yapıldı.

2011 yılında 150 öğrencisiyle İstanbul Büyükçekmece'de Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko'nun vizyonuyla temelleri atılan Mektebim, bugün 30 bine yakın öğrencisiyle Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Anadolu Fen Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde çağdaş ve modern eğitim ortamlarında en son teknolojileri kullanarak hizmet veriyor. "Bütünsel Eğitim Yaklaşımı" ile değişime ve gelişime açık, öğrenmekten keyif alan, kendine güvenen, soran, sorgulayan, araştıran, projeler üreten, takım çalışmasına yatkın, lider karakterli ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen öğrenciler yetiştiren Mektebim, yeni kampüs yatırımlarıyla Türkiye genelinde 51 kampüs 160 okul da faaliyet gösteriyor. İstanbul Avcılar, Atakent, Beylikdüzü, Beykent, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih, Ataşehir, Ümraniye, Kartal, Büyükçekmece ve Silivri'de, Ankara İncek, Oran, Batıkent ve Etimesgut'ta, Tekirdağ Merkez ve Çorlu'da, Çiğli'de, Adana, Yalova, Yozgat, Balıkesir Edremit, Diyarbakır kampüslerinde eğitime devam eden Mektebim, akademik, sosyal ve kültürel başarılarıyla fark oluşturarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul Kartal, Kurtköy, Silivri, Ankara Mamak, Eryaman ve Yaşamkent, Kırklareli Lüleburgaz, İzmir Bornova ve Güzelbahçe, Konya Selçuklu, Tekirdağ Çorlu, Bursa Özlüce, Samsun Atakum, Trabzon Ortahisar ve Antalya Muratpaşa kampüsleriyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacak.

10 bin metrekare alan üzerine kurulan ve sosyal tesislerin yer aldığı Trabzon Ortahisar Kampüsüyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına start verecek olan Mektebim, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyen altyapısıyla fark oluşturmaya hazırlanıyor. Kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, basketbol sahası, dans salonu, branş derslikler, sanat ve müzik atölyeleri, satranç salonu, buz pisti, 3D laboratuvarı, konferans salonu, cep sineması, branş laboratuvarları ve kütüphanesiyle öğrencilerine hizmet verecek olan Mektebim Ortahisar Kampüsü, konusunda uzman akademik ve idari kadrosuyla yeni eğitim yılına başlayacak.

"İnovasyon", "Finansal Okur Yazarlık", "Küresel Farkındalık" gibi yeni içerikler oluşturan Mektebim Akademik Kurulu, anaokulundan liseye kadar yaşayarak öğrenen, dünyanın her yerinde öğrendiklerini kullanabilen öğrenciler yetiştirebilmek için Bütünsel Eğitim Modelini hayata geçirdi. Anaokulunda "Dünya Benim Oyun Alanım", ilkokulda "Dünya Benim Keşif Alanım", ortaokulda "Dünya Benim Proje Alanım" ve lisede de "Dünya Benim Yaşam Alanım" mottolarıyla faaliyetlerini sürdüren Mektebim, bilimsel, bireysel, toplumsal ve küresel değerlere saygılı, vatanını ve milletini seven bir nesil yetiştirmek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Küresel Farkındalık programı ile öğrencilerine yaşadıkları coğrafyanın sosyal ekonomik ve kültürel değerlerini öğrenerek, diğer ülkelerin değerleriyle karşılaştırabilmesi, benzer ve farklı yönlerini öğrenerek dünya vatandaşı olma bilincini edindiriyor. Yabancı dil dersleri ve uygulamalarıyla Küresel Farkındalık programını destekleyen Mektebim, öğrencileri küresel meselelere dair bilgi sahibi edindirerek fikir üretmelerine olanak sağlıyor. İngilizce başta olmak üzere Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde eğitim veren Mektebim'de öğrenciler en az bir yabancı dili anadilleri olarak kullanabiliyor.

Trabzon'daki Ortahisar Kampüsünün tanıtım töreni bir otelde yapıldı. Tanıtım törenine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Mektebim Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Türkiye'de 2012 yılında ilk olarak eğitim - öğretim hayatına başlayan ardından geçen sürede 51 kampüs, 160 okul,30 bin öğrenci, 6 bine yakın personele ulaşan Mektebim Okullarının Trabzon'daki tanıtım töreni ilk olarak, okulların içeriğinin tanıtıldığı video gösterimi başladı. Ardından yeni açılacak okulların da tanıtıldığı slayt gösterisinin ardından Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, bir konuşma yaptı. Kalko, "Mektebim, eğitimden kazandığını eğitime yatıran eğitim dışında başka hiçbir sektörde yatırımları bulunmayan, vatanını milletini seven toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durmayı ilke edinmiş eğitim kurumudur. Bizler toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede duracaktık. Onu değiştirdik, vatanını milletini seven toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede duracağız. Eğitimden kazandığımızı eğitime yatıracağız ve eğitim dışında hiçbir yatırımımız olmayacak" dedi.

"Hiçbir gelişmiş ülke yok ki eğitime önem vermesin" diyen Kalko, "Bir Japonya, bir Çin, Hindistan örneklerini gördüğümüzde bu ülkelerin belli kısmı savaşlardan yok olmuş ülkelerden oluşmaktaydı. Önceliklerini eğitime verdiler, şuan da dünyamızın en gelişmiş ülkelerinden biri haline geldiler. Bizim ülkemizde de son 5 yılda milli eğitime eskisinden eğitime önem verilmekte. Artık bütçede milli eğitim birini sırada yer almakta. Bunlar olumlu gelişme. Özel okulculuk neden bu kadar artıyor artmalı mı artmamalı mı? Özel okulculuk dünyada çok hızlı büyüme trendine girdi. Devletler artık bazı sorumluluklarını özel teşebbüsler marifetiyle yapma yoluna hız vermeye başladı. Bu demek değil ki devlet kontrolünde olmayacağız. Devletimiz yatırım teşvikleri ve öğrenci başına uygulanan teşvikle özel okulları teşvik etmekte" şeklinde konuştu.

Eğitim sektöründeki dönüşümün benzerinin sağlık sektöründe de yaşandığını ifade eden Kalko, "Özel okulculuk neden bu kadar artıyor artmalı mı artmamalı mı? Özel okulculuk dünyada çok hızlı büyüme trendine girdi. Devletler artık bazı sorumluluklarını özel teşebbüsler marifetiyle yapma yoluna hız vermeye başladı. Bu demek değil ki devlet kontrolünde olmayacağız. Devletimiz yatırım teşvikleri ve öğrenci başına uygulanan teşvikle özel okulları teşvik etmekte. Hedef yüzde 15 başına gelmek. Yüzde 25'lere kadar büyüyecek potansiyel olduğunu düşünüyorum. Özellikle dershanelerin dönüşümüyle bu oran yüzde 25'lere çıkacak. Eğitim sektöründeki bu dönüşümün benzeri sağlık sektöründe yaşadık. Yapılan özel hastanelerle beraber devlet hastaneleri kalitede yarışır hale gelmeye başladı. Bunun benzer versiyonu eğitim alanında da olacak. Yapılacak çalışmalar bunun göstergesi" diye konuştu.

"Vatansever gençler yetiştirmek"

Vatansever gençler yetiştirmek istediklerini vurgulayan Kalko, "Bizler mektebim olarak akıl ve bilim yolunda giden vatansever, milli değerlere sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu anlattığım temel ilkelerin bizim eğitim sistemine çeşitli yansımalarını sistem içine engaje etmiş durumdayız. Sadece eğitimli toplum olmak yetmiyor. Eğitimli olmanın yanında vatansever olmak çok daha kıymetli hale geldi. 15 Temmuz'da ülkemiz çok kötü bir darbe kalkışmasına maruz kaldı. Bu darbe kalkışmasına kimler baktığınızda hepse eğitimli yetişmiş insanlardı. Ama vatansever değillerdi. Vatan haini çıktılar. Eğitimli olupta vatanını milletini seven nesil yetiştirmezsek, bu gibi durumlarla karşılaşmamız mümkün olabilmekte. Bu nedenle biz eğitimcilere büyük görev düşmekte. Bu sorumlulukla yatırımlarımıza hız katma ve sistemlerini değiştirme durumunda kalmaktayız" ifadelerini kullandı.

Kalko, özel okul tercih ederken mutlaka eğitimine bakılmasını gerektiğinin altını çizen, "Bir okulu tercih ederken o okulda kaç tanesi TEOG veya LYS birincisi çıktığını düşünürseniz yanılırsınız. Bir özel okulda başarılı bir öğrenci son sınıfta öğrenciyi alarak birinci çıkarabilir. Bir okulda bir tane TEOG birincisi çıktı. Diğerlerinin başarı durumu nedir. Özel okul tercih ederken mutlaka eğitimine bakın. Okulun vizyonunu mutlaka dikkat edin. Bir okulun vizyonu eğitime ve öğretime her şeye yansır. O okulda öğretmenlerimizle tanışın. Veli öğretmen saç ayağı sağlıklı kurulmadan çocuğumuzda başarı şansımız pek yok" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, toplantıda yaptığı konuşmada, ezberci bir anlayış ile birlikte geldiklerini belirterek, "Hukukçuyum ama bana ne ilköğretimde, ne ortaöğretimde ne de Hukuk Fakültesinde 15. ve 16. yüzyılda en büyük hukukçusunun Kanuni Sultan Süleyman olduğu öğretilmedi. Biz önce kendi tarihimizi bileceğiz. Tarihimizin bize yüklediği şuurla beraber yola devam etmek gibi bir sorumluluk var üzerimizde. Bunun için eğitim çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, ise, "Bizim eğitim kurumlarımızda en fazla aradığımız özelliklerinden en başında artık vatan ve millet sevgisiyle dolu olmak dinini, milli birlik ve beraberlik içerisinde olmak gibi bir özellik olmalı. Bundan sonraki süreçte en fazla üzerinde duracağımız eğitim faaliyetlerde arayacağımız husus bu olmalıdır" diye konuştu.

Mektebim'in Türkiye genelinde bir marka oluşturacağına ümidimin olduğunu kaydeden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da, "Artık sağlık alanında olduğu gibi eğitim alanında da özel sektör bir aktör oldu. Bu özel sektörün aktör olmasına devlet yardımcı olmalı mı? Evet. Oluyor mu? Evet. Mektebim'in Türkiye genelinde bir marka oluşturacağına ümidim var. Bir marka oluşturduğu zaman da şehirler sizin olmanızı çok isteyecekler. Şehirler marka okulların kendi illeri içerisinde olmasını bir gelişmişlik faktörü olarak gösterirler. Belediyeci olarak bunu itiraf ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Trabzonspor Yönetim Kurulu adına Özer Bayraktar, Mektebim Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko'ya 61 numaralı üzerinde "Ümit Kalko Mektebim" yazılı Trabzonspor forması hediye etti. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.