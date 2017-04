Mektebim Okulları Kars'a İki Okul Kazandırıyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü okullar zinciri Mektebim Okulları Kars'a 2 okul kazandıracak.



Mektebim Okulları'nın sahibi Ümit Kalko, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Vali Rahmi Doğan ile birlikte Kars il merkezinde yaptıracağı 24 derslikli okul ile kendi köyü olan Kağızman'ın Karabağ köyünde yaptıracağı 4 derslikli okul için valilik makamında protokol imzaladı.



Mektebim Okulları'nın sahibi Ümit Kalko protokol töreninde yaptığı açıklamada, "Bugün burada 2 tane okulu bağışlamak için sayın bakanımla, valimizle, komutanımızla, milletvekillerimizle beraberiz. 1960'lı yıllarda okuma-yazma bilmeyen ve hayvanları taşıyan kamyonun arka tarafına yorganıyla binip Ankara'ya göçen bir ailenin çocuğu olarak şu anda burada bulunmaktayım. Rahmetli babam okuma-yazma bilmiyordu ama hem beni hem de abimi okuttu. Abimi profesör yaptı ben de şu anda Türkiye'nin en büyük üçüncü okul zincirinin sahibi konumundayım. Bu pozisyon itibariyle de atalarımızın doğup büyüdüğü yeri olan Kars'a ve köyümüz olan Karabağ köyüne okul yatırımı yapmak bizim için çok anlamlı bir gündeyiz. İnşallah bu yatırımlarımızı gücümüz yettiği kadar devam ettireceğiz. Sahibi olduğum Mektebim Okullarıyla da başladığımız okullarımızı kardeş okullar yapıp bu okullarımızda da özel okul standartlarının altında tutmadan her türlü desteği inşaat bittikten sonra da devam ettirerek çok güzel bir proje okulları yapmak istiyoruz. Bu okul yatırımında özellikle bizden desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza hemşehrimiz, abimize, valimize, sayın vekilimize, yine sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Yalçın Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde daha sık Kars'a geleceğim. Bu da benim ayıbımdır, ilk defa geliyorum Kars'a. Kars çok güzel bir şehir, çok tarihi bir şehir. Belki de böyle hayırlı bir işi bekliyorduk. Gelmek için inşallah bundan sonra memleketime daha sık gelmeye devam edeceğim, teşekkür ederim" dedi.



"Üzerimize düşeni yapacağız"



Bugünkü mutluluklarının sebebinin Mektebim Okulları sahibi Ümit Kalko'nun Kars şehir merkezi ve Kağızman'a birer okul yapacak olması olduğunu ifade eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, "Ümit Bey sağ olsunlar hayırseverlik yapıyor, Allah razı olsun ama sadece Kars'ta yapmıyor. Mektebim Okulları olarak ülkede kat ettikleri mesafeyi oldukça güzel. Hayırseverlik şapkası altında birçok yerde benzer yatırımlar, benzer hayırlar yapıyorlar ve bugün bunlardan iki tanesini Kars'ta yapıyorlar. Ama eminim ki onun açısından da Kars'ta yapılanlar çok daha farklı bir anlam ve önem ifade ediyor ki kendisi de söyledi. Kendi evinde, kendi memleketinde, baba memleketinde daha doğrusu imkansızlıklar içerisinde buradan çıkıp gelip batıda doyalım derken şimdi başkalarına ekmek veren çocuklar yetiştirmiş olması onları da saygıyla yad etmemiz adına çok önemli. Bu vesileyle saygıyla yad ediyoruz. Ne güzel Ümit Bey de baba izinden giderek memleketine sahip çıkıyor. Gerek Kağızman'ın Karabağ köyünde kendi köyünde yapacağı 4 derslikli okul ve gerekse özellikle ilde yapacakları 24 derslikli iki bugün protokolü imzaladığımız okulu biz de çok çok önemsiyoruz. Standardı çok yüksek ve yine söylediği gibi sürekli takip edecek, bakımı, onarımı, ihtiyaçlarını da kendileri karşılayacaklar. Çok güzel bir okul olacak. Tabi onlardan beklentimiz bunun bir an önce bitirilerek hizmete sunulması. İyi örnekler her zaman diğer okullarında örnek alması ve kendi standardının, kalitesini yükseltmesi adına önemli. Bu konuda bizler üzerimize düşeni yapacağız. Yeter ki Ümit Bey güzel bir okul yapsın. Mektebim Okullarının geldiği seviyeyi buraya taşıyor. Bu konuda sayın valim, sayın milletvekilim her zaman olduğu gibi bu tip çalışmaları destek veriyorlar. Biz yine sizin bu anlamdaki çalışmalarımızı her zaman destek vereceğiz ve inşallah güzel bir örnek olacak. Bu örnekten yola çıkarak da diğer okullarımızda sizin yaptığınız başarılı çalışmaları örnek alacak. Ama eminim ki bir çok hayırsever yine hayırseverlik anlamında sizin yaptığınız işi örnek alacak. Türkiye'de, ilimizde de bu anlamda standardı yüksek, kalitesi yüksek, yüksek standartta eğitim verebilecek ortamları oluşturacak okullarla ilgili ciddi bir mesafe kat ediliyor. Ben de bugün milletvekili arkadaşım adına da özellikle memnuniyetimizi ifade ederek sizlere tekrar teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu.



Arslan, "Biliyoruz ki Mektebim Okulları olarak sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmayıp Türkiye dışında da ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceksiniz. ve özellikle de kötü amaç doğrultusunda dışarıda okullar açıp ülkemizin isminden karalayıp günün sonunda ülkemizin ismini karalayanlara inat inşallah bayrağımızı çok daha yücelteceksiniz. ve ülkemizin de dışarıdaki itibarini çok daha yükseltecek katkılar vereceksiniz. Bu anlamda da bir sorumluluğunuz var. O sorumluluğu da yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tabi ülkemizin her insanının yaptığı bu tip hizmetler bize gurur veriyor. Ama ikinci gururumuzda bir hemşehrimizin sadece doyduğu yerde değil gelip doğduğu yerde de hizmet etmesi ve bu bayrağı dışarda da şanlı şerefle dalgalandırmak adına yurtdışına da bu anlamda açılması da bizim ikinci bir memnuniyetimiz onun için de size ve aileye başarılar diliyoruz. Mektebin Ailesi olarak da ailenize çok başarılar diliyoruz. İnşallah çok güzel bir başarılı çalışma olacaktır. Biz de Karslılar olarak hemşehrilerimiz olarak ondan yararlanacağız ve her zaman dua edeceğiz tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Köylüleri bağrına bastı



Valilikte yapılan protokolün ardından Kağızman'a bağlı 110 haneli 750'li nüfuslu baba ocağı köyüne gelen işadamı Ümit Kalko'yu burada köylüleri karşılayarak bağrına bastı. Kalko, Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar ile birlikte köyde bulunan ilkokulu gezdi. Ümit Kalko, bir süre köydeki çocuklarla sohbet etti, çocukların isteklerini dinledi. Daha sonra köyünü de gezen Ümit Kalko, daha sonra Karabağ köyüden ayrıldı.



Öte yandan Kars Valiliğinde düzenlenen imza töreninde AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serdar Güngör, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Kars36 Spor Kulüp Başkanı Derneği Başkanı Muharrem Yıldız da hazır bulundu. - KARS