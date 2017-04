Mektebim Okulları' Kars'a 2 Okul Yaptıracak

TÜRKİYE'de okullar zinciri bulunan 'Mektebim Okulları'nın sahibi Ümit Kalko, ailesinin kamyonla gittiği Ankara'dan ilk kez geldiği memleketi Kars'a 2 okul yaptırarak Milli Eğitim'e bağışlayacak.



Kars il merkezinde yaptıracağı 24 derslikli okul ile kendi köyü olan Kağızman'ın Karabağ Köyü'ne 4 derslikli okul yaptırmak isteyen Mektebim Okulları sahibi Ümit Kalko, bugün valilikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Vali Rahmi Doğan ile birlikte hazırlanan protokole imza attı. İmza törenin ardından Ümit Kalko, doğduğu topraklara 2 okul bağışında bulunmanın sevinci ve mutluluğu içinde olduğunu bildirdi. Ümit Kalko, şunları söyledi:



"1960'lı yıllarda okuma-yazma bilmeyen ve hayvanları taşıyan kamyonun arka tarafına yorganıyla binip Ankara'ya göçen bir ailenin çocuğu olarak şu anda burada bulunmaktayım. Rahmetli babam okuma-yazma bilmiyordu. Ama hem beni hem de ağabeyimi okuttu. Ağabeyim profesör yaptı, ben de Türkiye'nin en büyük üçüncü okul zincirinin sahibi konumundayım. Atalarımızın doğup büyüdüğü yer olan Kars'a ve köyümüz olan Karabağ'a okul yatırımı yapmak bizim için çok anlamlı. İnşallah bu yatırımlarımıza gücümüz yettiği kadar devam ettireceğiz. Yaptıracağım okullarla Mektebim Okullarını kardeş okullar yapıp her türlü desteği devam ettirerek çok güzel bir proje okulları yapmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçlerde daha sık Kars'a geleceğim. Bu da benim ayıbımdır, ilk defa geliyorum, Kars'a. Tarihi Kars, çok güzel bir şehir."



BAKAN ARSLAN: ÜMİT BEY ÖRNEK OLACAK



Törende konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mektebim Okulları sahibi Ümit Kalko'ya teşekkür etti. Mektebim okulları olarak ülke genelinde önemli bir başarı elde ettiklerini anlatan Bakan Arslan, Ümit Kalko'nun hayırseverlik şapkası altında bir çok yerde benzer yatırımlar yaptığını hatırlattı. Kars'a yapılan yatırımın farklı ve anlamlı olduğuna işaret eden Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İmkansızlıklar içerisinde Kars'tan çıkıp 'batıda doyalım' derken şimdi başkalarına ekmek veren çocuklar yetiştirmiş olması onları da saygıyla yad etmemiz adına çok önemli. Ne güzel Ümit bey de baba izinden giderek memleketine sahip çıkıyor. Kağızman'ın Karabağ köyüne 4 derslikli, Kars'a yapacakları 24 derslikli okuların protokolunu imzaladık. Okulları biz de çok çok önemsiyoruz. Standartı çok yüksek ve yine söylediği gibi sürekli takip edecek, bakımı, onarımı, ihtiyaçlarını da kendileri karşılayacaklar. Çok güzel bir okul olacak. Tabi onlardan beklentimiz bunun bir an önce bitirilerek hizmete sunulması. İyi örnekler her zaman diğer okullarında örnek alması ve kendi standartının, kalitesini yükseltmesi adına önemli. Bu konuda bizler üzerimize düşeni yapacağız. Yeter ki Ümit bey güzel bir okul yapsın. Mektebim Okullarının geldiği seviyeyi buraya taşıyor. Biz sizin bu anlamdaki çalışmalarımıza her zaman destek vereceğiz ve inşallah güzel bir örnek olacak. Bu örnekten yola çıkarak da diğer okullarımız da sizin yaptığınız başarılı çalışmaları örnek alacak. Bir çok hayırsever yine hayırseverlik anlamında sizin yaptığınız işi örnek alacak. Her insanının yaptığı bu tip hizmetler bize gurur veriyor. İkinci gururumuz da bir hemşehrimizin sadece doyduğu yerde değil gelip doğduğu yerde de hizmet etmesi. Bu bayrağı dışarda da şanlı şerefle dalgalandırmak adına yurtdışına da bu anlamda açılması bizim ikinci bir memnuniyetimiz. Biz de Karslılar olarak hemşehrilerimiz olarak ondan yararlanacağız ve her zaman dua edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum."



VALİ: ARSLAN BAKAN OLDUKTAN SONRA KARS'A İLGİ ARTTI



Vali Rahmi Doğan ise Ahmet Arslan'ın bakan olmasından sonra Kars'a ilginin fazla olduğuna dikkati çekti. Daha önce bir holdingin okul yapmak için birkaç ay önce geldiğini hatırlatan Vali Doğan, şöyle konuştu:



"Bugün Mektebim Okulları 2 okul için geldi. İlimizdeki eğitim-öğretime yapılan katkıdan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizim devlet okullarımızdaki standartlar oldukça yüksek, devletimiz de çocuklarımız için eğitim alan öğretim alanında her türlü imkanı sağlıyor ama böyle hayırseverlerimiz de gelip bu standardı yükseltmesi veya katkıda bulunması bizleri memnun ediyor. Yatırımlarından dolayı hayırseverimize Kars adına şükranlarımızı sunuyorum."



