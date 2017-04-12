Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türkçenin zengin, güçlü, geleceğe yönelik bir dil olması ve dünya dilleri arasında 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hak ettiği yeri alması gerektiği inancıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirmeyi istediklerini belirtti.



Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde 2017 yılının "Türk Dili Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, gençleri büyük bir kültür ve medeniyet dili olan Türkçe ile buluşturmak amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğünce "Mekteb-i Arifan Meydan-ı Aşıkan" programı düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Derya Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın "Türk Dili Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, Türk dilinin önemine, değerine işaret etmek amacıyla program düzenlendiğini söyledi.



Son yıllarda Türkçede yaşanan kirliliğe dikkat çeken Örs, mekan ve yer adlarındaki kirliliğe, Türkçenin telaffuzu ve yazımındaki bozulmalara işaret etmek, Türkçenin imkan ve kabiliyetlerini gençlere daha iyi anlatabilmek için bu etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.



"Amacımız, Türkçe konusunda bir duyarlılık var etmek"



Klasik Türk Şiirinde "aşk ve hikmet" konusunu merkeze alan bir söyleşi gerçekleştireceğini dile getiren Örs, şunları kaydetti:



"Türkçenin zengin, güçlü, geleceğe yönelik bir dil olması ve dünya dilleri arasında 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hak ettiği yeri alması gerektiği inancıyla bu tür toplantıları kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Kredi Yurtlar Kurumumuzun bize çok geniş bir desteği oldu. Bütün yurtlarda öğrenci arkadaşlarımız 'Türkçesi varken neden yabancılarını kullanıyoruz' gibi köşeler hazırladı. Buna ilişkin çok güzel faaliyetler gösteriyorlar. Bizim de amacımız, bir kurumun kendi başına gerçekleştiremeyeceği büyüklükteki bu faaliyeti devletin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle basın yayın kuruluşlarının dikkatine taşıyarak, Türkçe konusunda bir duyarlılık, bir özen, bir hassasiyet var etmek."



Yıl boyunca birçok faaliyet gerçekleştireceklerini aktaran Örs, "Asıl amacımız Türkçenin içinde bulunduğu kimi sıkıntıları aktarmak, bunların çözümleri için ortak bir akıl paydasında buluşabilmek ve bunun yollarını aramak, güzel Türkçemizi aydınlık yarınlarımızın en önemli araçlarından birisi olarak geleceğe taşımak." diye konuştu.