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Meksikalılar Yolsuzlukla Mücadelede Putin'den Yardım İstedi

Meksikalılar Yolsuzlukla Mücadelede Putin'den Yardım İstedi

Meksika'daki yolsuzluğa karşı mücadele için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımı istendi.

Meksikalılar Yolsuzlukla Mücadelede Putin'den Yardım İstedi

Meksika'daki yolsuzluğa karşı mücadele için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımı istendi.

Change.org sitesinde Vladimir Putin'in Meksika'daki yolsuzluğa karşı mücadeleye yardım etmesi isteğini içeren dilekçe yayımlandı.

Dilekçeyi hazırlayan takma adı Freppo Sovietico olan kişi, "Meksika'nın mevcut siyasi durumu, tarihinin en kötü durumundadır. ABD, Meksika'dan kaynakları alıp duruyor. Şu an Meksika, bu soygunlardan dolayı çok zarar görüyor. Vladimir Putin, Latin Amerika'da sana ihtiyaç duyuluyor" diye yazdı.

Dilekçeyi şu ana kadar 9,744 kişinin imzaladığı belirtildi. - Moskova

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