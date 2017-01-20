Meksikalı uyuşturucu baronu Bücür, ABD'ye teslim edildi

Meksika Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Guzman'ın avukatları tarafından yapılan ABD'ye iade kararına itirazın Meksika federal mahkemesi tarafından reddedildiği kaydedildi

Açıklamada, Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden bir uçağa bindirilen Guzman'ın, ABD'nin New York şehrine gitmek üzere yola çıktığı bilgisine yer verildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Guzman'ın ABD'ye iadesi için Meksika hükümetinin yardım ve desteğinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Meksika'nın en çok aranan insanı olan Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü olarak kabul edilen Sinaloa Cartel'in lideri olarak biliniyor.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Ocak 2016'da yakalanmadan hemen önce Hollywood'lu aktör Sean Penn ile Rolling Stone dergisi için Meksika'da bir ormanda röportaj yapan Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var" ifadesini kullanmıştı.

ABD'de en az altı suçtan yargılanması beklenen Guzman'ın cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurma iddialarıyla karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

ABD hükümeti tarafından "Dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, ayrıca Interpol tarafından aranıyordu.

MEKSİKALILAR ABD'DEN İDAM İÇİN GÜVENCE ALDI

Guzman, Teksas'da idam edilebileceği gerekçesiyle ABD'ye iadesine karşı yasal bir mücadele yürütüyordu. Fakat ABD Başkanı Barack Obama'nın son görev gününde Meksikalı yetkililer iadesinin ardından Guzman'ın haklarının çiğnenmeyeceğine dair güvence aldıklarını söyleyerek uyuşturucu baronunu ABD'ye teslim etti.