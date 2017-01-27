Meksikalı Aktörlerden Trump'a 'Duvar' Yanıtı





Çok az Meksika filmi, hemen kuzeyindeki komşusu Amerikan filmleriyle rekabet etme gücünü kendinde buluyor.



Meksika'da gişe rekorları kıran "Un Padre No Tan Padre/ Baba ama tam olarak değil" filmi, Meksika sınırlarını aşarak Amerikan seyircisiyle buluştu.



Film Los Angeles'da gösterime girmeyi başarırken, oyuncular yeni Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Meksika ile aralarına duvar örme konusundaki açıklamalarına gönderme yaptı.



Filmin kadın oyuncusu Jaqueline Bracamontes Latin halkına birleşme mesajı verdi:



"Biz başından beri Trump'ın 'duvar inşası gibi bir girişimde bulunacağını biliyorduk. Çünkü bu konu seçim kampanyasının en önemli konularından birisiydi. ve pek çok insan Trump'ı desrekleme kararı aldı. ve bu kararı alırken Trump'ın pozisyonunu biliyorlardı. Ne söyleyebilirim. Ben Meksikalıyım. Duvar örme kararının başlarda bir şaka olduğunu düşündüm. Ama şimdi biz Latin halkı için ana mesaj birleşmek. Gelin kendi içimizde birlik olalım."



Deneyimli aktör Hector Bonilla ise "gülmenin, kahkaha atmanın" bütün bunlar karşısında en iyi çözüm olduğunu savunuyor.



Komedi tarzındaki film huysuz ve kötü davranışları nedeniyle yaşlılar yurdundan atılan 85 yaşındaki eski kafalı Servando Villegas'ın (Héctor Bonilla oynuyor) oğlunun hippilerle dolu evinde kurduğu yeni yaşamını konu ediyor. Bonilla'nın Trump'a yanıtı ise "kocaman bir kahkaha":



"Latin halkı gülmeyi çok iyi bilen bir halk. Kahkaha bizim sonsuz savunma mekanizmamız. Şimdi Meksikalı göçmenlerle ilgili yapılan bu tartışmalara kocaman bir kahkaha ile karşılık verelim ve gelin aklın yeniden üstün gelmesini bekleyelim"



Aktör Benny Ibarra, komedi filminin Amerikan izleycisiyle yeniden bir bağ kurabilmesini kuşaklararası ilişkileri konu alan ve evrensel mesajlar içeren bu komedi filminin ana temalarının Amerikan seyircisine de ulaşmasını umud ettiğini dile getiriyor:



"Filmin en büyük mesajı, ya da benim en çok sevdiğim mesajı diyelim, herkesten öğrenebileceğimiz bir şeyler var. Herkese kalbimizi açık tutmamız ve açık fikirli olmamız. Filmden bu önemli ders çıkıyor."



"Un Padre No Tan Padre" yani "Baba ama tam olarak değil" filmi bugünden itibaren Amerika'da gösterime giriyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Trumpa Meksikalı Donald Trump aktörlerden yanıtı Komedi duvar Sinema Meksika Gepost: 27 januari 2017