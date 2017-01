Meksika Sınırına 'Duvar' Vaadi: Trump Bush'un Eserini Tamamlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim kampanyasının göbeğine oturan sınırlara duvar örme girişimi yeni değil.



Yeni Başkan Trump'ın Meksika sınırına duvar örme vaadi uzun süre tartışılmıştı. Ancak 2007-2010 yılları arasında Bush ve Obama döneminde de Meksika'da şiddetin en çok kol gezdiği Ciudad Juarez sınırına güvenlik önlemeleri gerekçesiyle 4 metre yüksekliğinde duvar örülmüştü.



Başkan Donald Trump bir kez daha 24 Ocak'ta yayınladığı iletisinde güvenlik adına bu duvarın inşasının önemine vurgu yaptı.



Geçtiğimiz ağustos ayında Trump daha başkanlığa adayken Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile görüşmüş, ABD'ye ekonomik bağlılığından dolayı savunmasız olan Meksika sınırına duvar inşa etme düşüncesini o zaman da açık bir dille ifade etmişti.



Trump Mart 2016'da kendisiyle övünerek, "Güney sınırımıza büyük ve dev bir sınır inşa edeceğim ve masraflarını Meksika'ya ödeteceğim, bu sözlerimi kaydedin" şeklinde konuşmuştu.



Trump'ın aklındaki ABD'de yaşayan Meksikalıların her yıl ailelerine gönderdiği 23 milyar Euro'ya (Dünya Bankası verileri,2014) el koyarak duvarın masraflarını karşılamak.



Milyarder başkan iki ülke arasında her yıl 494 milyar Euro değerinde ticaret yapılmasını sağlayan NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) anlaşmasını da yeniden gözden geçirmek istiyor. Meksika her yıl ihracatının yüzde 80'nin ABD'ye yapıyor.



Geçen pazar Trump göreve gelir gelmez ilk sözleri yine Meksika'ya baskı kurmak olmuştu:



"NAFTA anlaşmasını, göç, güvenlik ve sınır konularını yeniden müzakereye açacağız. Meksika müthişti. Devlet Başkanları mükemmeldi. ABD, Meksika ve bu olaya dahil olan herkes için iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum."



Trump'ın mesajı Meksikalı muhataplarına ulaştı, Dışişleri Bakanı Luis Videgaray'dan yanıt gecikmedi:



Luis Videgaray "Serbest ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmesini kabul etmeyeceğiz. Anlaşmayı iptal etme ihtimali her zaman için vardır. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki ticaret Dünya Ticaret Örgütü kurallarınca yönetilmektedir."dedi.



Latin Amerika'nın ikinci en büyük ekonomisi Meksika, dış ticaretteki ortaklıklarını başka ülkelere taşıma çabası içerisine girse de, ABD ile ile olan ortaklığı ve ticaret hacmi göz ardı edilemez boyutta.



