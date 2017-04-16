Meksika'nın Eski Veracruz Valisi Guatemala'da Gözaltına Alındı

Meksika'da yolsuzluk ve organize suçlar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Veracruz eyaleti eski valisi Javier Duarte'nin Guatemala'da gözaltına alındığı bildirildi.



Meksika Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamada, Meksika hükümeti ve İnterpol tarafından aranan 43 yaşındaki Duarte'nin Guatemala polisiyle ve ülkedeki İnterpol yetkilileriyle yapılan iş birliğiyle yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamaya göre, savcılar Dış İlişkiler Dairesinden para aklama ve organize suçlar nedeniyle aranan eski valinin iadesini Guatemalalı mevkidaşlarından talep etti.



Guatemala İnterpol yönetici yardımcısı Manuel Noriega, Duarte'den eşiyle kaldığı otel odasından ayrılmasının istendiğini ve kendi isteğiyle lobiye gelen eski valinin olaysız şekilde gözaltına alındığını söyledi. Noriega, Duarte'nin olası iadesinin değerlendirilmesi için hakim karşısına çıkarılacağını dile getirdi.



Kurumsal Devrimci Partisine bağlı Duarte, geçen yılın eylül ayında partisinden atılmıştı. Başsavcılık Ofisi kasım ayında, hakkındaki suçlamalar sonrasında 12 Ekim'de istifasının ardından ortadan kaybolan Duarte'nin bulunması için hükümetin 730 bin dolar ödül koyduğunu ilan etmişti. Meksika polisi aralık ayında, Duarte'nin lüks çiftliğinde arama yapmış, ünlü İspanyol ve Meksikalı ressamlara ait olduğu sanılan 17 tablo ile Meksika Bağımsızlık Bildirgesi gibi tarihi belgelerin kopyalarını da ele geçirmişti.