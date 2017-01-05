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Meksika, Ford'dan Tazminat Bekliyor
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Meksika, Ford'dan Tazminat Bekliyor
5 Ocak 2017 Perşembe 10:07
Meksika, Ford'dan San Luis fabrikası için yaptığı kamu harcamalarını tahsil etmeyi planlıyor.
Meksika, Ford'dan San Luis fabrikası için yaptığı kamu harcamalarını tahsil etmeyi planlıyor.
Kaynak:
Dunya.com
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