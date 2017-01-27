Meksika Devlet Başkanı Duvar Gerginliği Üzerine ABD Ziyaretini İptal Etti





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Meksika yönetimi arasındaki duvar gerginliği tırmanıyor. Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Trump'ın iki ülke sınırına inşa edilmesini istediği duvarın masraflarını Meksika'nın ödemesi konusunda ısrar etmesi üzerine gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyareti iptal etti.



Meksikalılar Nieto'nun verdiği kararın yerinde olduğunu düşünüyor: "Bize ne saygı gösterdiklerini ne de zaman tanıdıklarını düşünüyorum. Duvar inşa edilmesini modası geçmiş bir karar olarak görüyorum. Bu yüzden de devlet başkanı akıllıca bir karar aldı."; "Trump bu duvarın yapılmasını istediğini, bizi serbest ticaret anlaşmasından çıkartmak istediğini söylüyor. Trump'a yaptığının doğru olmadığını söylemeye başlamak için bunun doğru bir adım olduğunu düşünüyorum."



Amerikan Başkanı Donald Trump bu duvarın maliyetini Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etmeyi planlıyor.



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Tags: etti ABD Enrique Pena Nieto Başkanı Snırlar Göç Donald Trump iptal üzerine duvar Meksika gerginliği ziyaretini Devlet Gepost: 27 januari 2017