Meksika'dan Mahsur Kalan Kübalı Göçmenlere Oturma İzni

Meksika hükümeti, ABD yönetiminin göçmenlere yönelik yasak kararlarının ardından iki ülke sınırındaki Nuevo Laredo kentinde mahsur kalan 588 Kübalı göçmene oturma izni verecek.



Ulusal Göçmenlik Enstitüsünden yapılan açıklamada, Meksika-ABD sınırındaki Nuevo Laredo kentinde mahsur kalan Kübalı göçmenlere oturma izni verileceği ancak izinlerin siyasi sığınma ya da mülteci statüsünde olmadığı çünkü Kübalıların "herhangi bir zulümle karşı karşıya kalmadığı" belirtildi.



Açıklamada, Kübalılardan ilk olarak 273'üne oturma izninin en kısa sürede verileceği kaydedildi.



Meksika'nın güneyindeki Kübalı göçmenler ise ülkelerine iade edildi.



Eski ABD Başkanı Barack Obama, görev süresinin dolmasına sayılı günler kala yayımladığı başkanlık kararnamesi ile "ülkeye vizesiz giren Kübalılara oturma izni veren politikayı" sona erdirdiğini açıklamıştı.



ABD'ye yasa dışı giren göçmenlere istisnai oturma izni veren ve "ıslak ayak-kuru ayak" olarak da nitelendirilen politikanın kaldırılmasıyla Kübalı göçmenler diğer ülkelerden gelen göçmenlerle aynı muameleye tabi tutulmaya başlanmıştı.