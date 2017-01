Meksika'dan ABD'ye Masraf Ödeme Resti

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Meksika'nın, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasına inşa edilmesi için ısrar ettiği duvarın masraflarını ödemeyeceğini söyledi.



Trump ise yasadışı göçün önlenmesi amacıyla güney sınırına duvar örülmesini ve bunun parasının da Meksika tarafından karşılanmasını istiyor.



Dishonest media says Mexico won't be paying for the wall if they pay a little later so the wall can be built more quickly. Media is fake!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017



Meksika lideri, "ABD'nin bir sonraki yönetimi ile duvar meselesi gibi bazı konularda aramızda farklılıklar olduğu aşikar. Elbette Meksika bunun parasını ödemeyecek. Washington yönetimi, ABD'den Meksika'ya yaşanan yasadışı silah kaçakçılığını ve Meksika'daki suç örgütlerine akan ve kaynağı belli olmayan kara paranın durdurulması için ortak bir sorumluluk almalı" şeklinde konuştu.



İki ülke arasında 3 bin 200 kilometrelik sınır hattı bulunuyor ve sınırın büyük bir kısmı da halihazırda tel örgülerle çevrili.



Meksikalılar ise Donald Trump'ın, yeni inşa edilecek duvarın masrafını Meksika'nın ödemesini istemesi fikrini anlayamadığını dile getiriyor:



"Ülke olarak sizin yapmadığınız ve size faydası olmayan bir şeyin parasını siz ödeyemezsiniz. Bu Amerika Birleşik Devletlerinin faydasına çünkü Meksikalıların yasadışı girişini engellemek istiyorlar"



"Şimdi büyük şirketlerin Donald Trump'tan ötürü Meksika'da yatırım yapmama kararı elbette bizim ekonomimizi kötü etkileyecek"



Meksika Dışişleri Bakanı Luis Caso, Donald Trump'la sınıra kurulacak duvar konusunu müzakere edebileceklerini ancak masrafları ödemelerinin söz konusu olamayacağını söyledi.



