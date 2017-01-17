Meksika'daki Gece Kulübü Saldırısı

Meksika'da bir gece kulübüne düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının kişisel nedenlerle yapıldığı açıklandı.



Meksika Radio Formula'ya konuşan Başsavcı Miguel Angel Pech, Playa del Carmen tatil köyündeki gece kulübünde 5 kişinin ölmesine, 15 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırının kişisel nedenlerle yapıldığını ifade etti.



Saldırıda yaşamını yitiren Veracruzlu bir kişinin hedef alındığını söyleyen Pech, "Saldırgan bir anda kulübün kapısından girdi ve özellikle bir kişiyi hedef alarak ona ateş etti." dedi.



Pech, saldırıda hayatını kaybeden 5 kişiden 2'sinin Meksika vatandaşı diğerlerinin de Kanada, İtalya ve ABD vatandaşı olduğunu kaydetti.



Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.



Saldırının düzenlendiği "Blue Parrot" adlı gece kulübünün BPM müzik festivali kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtilmişti.