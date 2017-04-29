Meksika'da Tıbbi Amaçlı Marihuana Üretiminin Önü Açıldı

Meksika'da parlamentonun alt kanadı, marihuananın tıbbi amaçlar için üretilmesine onay veren yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.



Marihuananın tıbbi ve bilimsel amaçlı üretilmesine izin veren yasa tasarısı parlamentoda, 11 çekimser ve 7 ret oyuna karşı 374 oyla kabul edildi.



Yetkililer, marihuana ve türevlerinin tıbbi amaçlı kullanımına ilişkin kamu politikalarını düzenleyen yasa tasarısının, bu bitkinin içilmesine izin vermediğini açıkladı.



Tasarıda, aynı zamanda, tıbbi ve bilimsel amaçlı marihuana yetiştirilmesine izin verilmesi de öngörülüyor.



Yasa tasarısı, Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun imzasıyla kanunlaşacak.



Meksika hükümeti geçen yıldan itibaren, bazı hastaların tıbbi marihuana ürünleri ithal etmesine izin vermeye başlamıştı.