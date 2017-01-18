Meksika'da Silahlı Çatışma: 4 Ölü

Meksika'nın Cancun kentinde polisle, hükümet dairesine ateş açan saldırganlar arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti.



Yerel bir televizyon kanalına açıklama yapan Vali Carlos Jaoquin, Meksika'nın sahil kenti Cancun'da Quintana Roo eyalet savcılarının ofisine saldıran bir gruba polisin müdahale ettiğini, çıkan silahlı çatışmada 1 polis memurunun ve saldırgan olduğundan şüphelenilen 3 kişinin öldüğünü söyledi.



Vali Jaoquin, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek, bunun organize suçla mücadele çabalarını hedef alan bir saldırı olduğunu ifade etti.



Saldırganların sayısına ilişkin bilgi vermeyen Jaoquin, "Eyaletimiz şu anda kontrol altında. Cancun halkı ve ziyaretçileri normal yaşamlarına devam edebilirler." dedi.



Saldırının ardından olayın meydana geldiği yere 7 kilometre uzaklıkta otellerin bulunduğu bölgede güvenlik kontrol noktaları kuruldu.



Bu arada, eyaletteki bir alışveriş merkezinde silah sesi duyulduğuna dair yapılan ihbar sonucu mekanı boşaltan güvenlik güçleri, ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.



Meksika'nın Playa del Carmen tatil köyündeki bir gece kulübüne pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralanmıştı.



Yetkililer saldırının kişisel nedenlerle yapıldığını açıklamıştı.



Saldırının düzenlendiği "Blue Parrot" adlı gece kulübünün BPM müzik festivali kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtilmişti.