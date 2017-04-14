Meksika'da Otobüs Kazası: 24 Ölü
Meksika'nın güneyinde bir yolcu otobüsüyle tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Meksika'nın güneyinde bir yolcu otobüsüyle tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Guerreno eyaleti Emniyet Sözcüsü Roberto Alvarez, Pasifik kıyısındaki tatil beldesi Zihuatanejo yolunda bir yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığını belirtti.
Alvarez, çift depolu tankerin kazanın ardından alev aldığını ve yolcuların çoğunun yanarak can verdiğini kaydetti.
Kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı ifade edildi.