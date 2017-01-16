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Meksika'da Müzik Festivalinde Ateş Açıldı: En Az 5 Ölü (Ek Foto)

Meksika'da Müzik Festivalinde Ateş Açıldı: En Az 5 Ölü (Ek Foto)

(Fotoğraflar eklendi)

Meksika'da Müzik Festivalinde Ateş Açıldı: En Az 5 Ölü (Ek Foto)

(Fotoğraflar eklendi)

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